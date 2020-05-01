Как работает рынок в Сватово
5 мая в Сватово на площади Привокзальной возобновили работу некоторые предприниматели, торгующие продовольственными товарами.
Так, открылся мясной павильон на рынке в новом здании. Частный предприниматель Олег Рыбалкин, который сдает помещение в аренду, говорит, выполнил все требования региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Луганской облгосадминистрации, сообщает Сватово.city.
Олег сам следит за соблюдением всех карантинных мероприятий — на входе у посетителей проверяет температуру бесконтактным термометром, а также проводит дезинфекцию рук всем, кто заходит в павильон. Также он показал разрешение на торговлю.
В павильоне рабочие места предпринимателей огородили пленкой, чтобы избежать прямого контакта продавца с покупателем. Все продавцы в масках и перчатках. Еще Олег Рыбалкин говорит, ежедневно работу рынка проверяют работники Держпродспоживслужбы.
В так называемом «крытом рынке» открылись пока только две торговые точки — там продают конфеты и крупы. Требования к продавцам и покупателям такие же.
Модули, где обычно продают овощи, фрукты и другие продукты питания, пока закрыты.
Все ворота на рынок тоже закрыты. Чтобы попасть на территорию рынка и в мясной павильон, люди заходят через калитку. Новости Региона - Сегодня, 12:45 128
Так, открылся мясной павильон на рынке в новом здании. Частный предприниматель Олег Рыбалкин, который сдает помещение в аренду, говорит, выполнил все требования региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Луганской облгосадминистрации, сообщает Сватово.city.
Олег сам следит за соблюдением всех карантинных мероприятий — на входе у посетителей проверяет температуру бесконтактным термометром, а также проводит дезинфекцию рук всем, кто заходит в павильон. Также он показал разрешение на торговлю.
В павильоне рабочие места предпринимателей огородили пленкой, чтобы избежать прямого контакта продавца с покупателем. Все продавцы в масках и перчатках. Еще Олег Рыбалкин говорит, ежедневно работу рынка проверяют работники Держпродспоживслужбы.
В так называемом «крытом рынке» открылись пока только две торговые точки — там продают конфеты и крупы. Требования к продавцам и покупателям такие же.
Модули, где обычно продают овощи, фрукты и другие продукты питания, пока закрыты.
Все ворота на рынок тоже закрыты. Чтобы попасть на территорию рынка и в мясной павильон, люди заходят через калитку. Новости Региона - Сегодня, 12:45 128
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