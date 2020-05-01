Возраст заболевших коронавирусом в Луганской области
На Луганщине большинство заболевших коронавирусом — люди в возрасте от 30 до 49 лет.
Об этом сообщили в Луганском областном центре МОЗ Украины.
Так, за прошедшие сутки в Луганской области выявлено 4 случая заболевания коронавирусом.
На данный момент на Луганщине 42 случая заражения.
Возрастная категория заболевших:
0 — 17 лет — 3 человека (7,1%);
18 — 29 лет — 6 человек (14,2%);
30 — 49 лет — 17 человек (40,4%);
50 — 65 лет — 8 человек (19%);
65 лет и старше — 8 человек (19%).
Новости Региона - Сегодня, 12:28 161
Об этом сообщили в Луганском областном центре МОЗ Украины.
Так, за прошедшие сутки в Луганской области выявлено 4 случая заболевания коронавирусом.
На данный момент на Луганщине 42 случая заражения.
Возрастная категория заболевших:
0 — 17 лет — 3 человека (7,1%);
18 — 29 лет — 6 человек (14,2%);
30 — 49 лет — 17 человек (40,4%);
50 — 65 лет — 8 человек (19%);
65 лет и старше — 8 человек (19%).
Новости Региона - Сегодня, 12:28 161
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