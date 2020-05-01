Полноценного пассажирского авиасообщения в течении летнего периода не будет.



«Летом очень осторожно попробуем начать возвращение внутреннего авиасообщения. С международным сложнее, ибо решение зависит не только от нас», — подчеркнул министр.



По его словам, сейчас много европейских стран, которые являются мощными туристическими направлениями, «ломают головы, как это все урегулировать».



«В течение лета полноценного восстановления международного авиасообщения не будет. Так как было прежде — такого не будет точно», — сказал Кулеба.

Новости Украины - Сегодня, 13:49 37 Полноценного пассажирского авиасообщения в течении летнего периода не будет. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире «Сніданок на 1+1» .«Летом очень осторожно попробуем начать возвращение внутреннего авиасообщения. С международным сложнее, ибо решение зависит не только от нас», — подчеркнул министр.По его словам, сейчас много европейских стран, которые являются мощными туристическими направлениями, «ломают головы, как это все урегулировать».«В течение лета полноценного восстановления международного авиасообщения не будет. Так как было прежде — такого не будет точно», — сказал Кулеба.Новости Украины - Сегодня, 13:49 37

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