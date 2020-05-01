Комиссия расследует причины взрыва окопного заряда, приведшего к гибели бойца ВСУ

Комиссия расследует причины взрыва окопного заряда в ходе инженерного дооборудования позиций в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), приведшего к гибели военнослужащего ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что по данным источника оборонного ведомства Республики в 30-й бригаде ВСУ стало достоверно известно, что один из бойцов ВСУ, получивших ранение в результате взрыва окопного заряда скончался, не приходя в сознание.

"Для проведения служебного разбирательства в расположение бригады под руководством командующего оперативно-тактической группировкой (ОТГ) "Север" генерала (Петра) Ромигайло прибыла комплексная комиссия", - сказал Осадчий.

"По имеющейся информации, комиссией уже установлено, что причиной взрыва послужили не только неумелые действия военнослужащих, но и выданные начальником инженерной службы бригады непригодные для эксплуатации окопные заряды, которые ранее он приказал списать", - рассказал официальный представитель Народной милиции.

Он добавил, что в настоящее время начальник инженерной службы задержан сотрудниками военной контрразведки СБУ.

Ранее Осадчий сообщал, что боец ВСУ погиб при установке окопного заряда, еще трое тяжело ранены.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

06 мая — Луганск