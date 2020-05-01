Киев обещал награды расчетам РЭБ ВСУ за перехваченные беспилотники ОБСЕ - Народная милиция

Командующий оперативно-тактической группировкой (ОТГ) "Север" генерал Петр Ромигайло приказал батальону радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 30-й бригады ВСУ усилить подавление беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ОБСЕ. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что в ходе посещения передовых позиций вблизи Попасной командующий ОТГ "Север" выявил нарушения в размещении вооружения и личного состава ВСУ, а также приказал убрать из домов на северной окраине города два наблюдательных поста и вывести из жилого района три БМП-2.

"В настоящее время в связи с планируемой работой усиленных патрулей миссии ОБСЕ в зоне ответственности 30-й бригады генералом Ромигайло с целью сокрытия от международных наблюдателей отданы указания 20-му батальону РЭБ усилить радиоэлектронное подавление всех воздушных судов в зоне ответственности бригады. При этом в случае успешного перехвата беспилотника миссии ОБСЕ расчеты станций помех "Буковель-АД" будут представлены к государственным наградам", - сообщил Осадчий.

Ранее в пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщали, что военнослужащие ВСУ обстреляли БПЛА СММ ОБСЕ в районе села Боброво. Также в оборонном ведомстве Республики информировали об обстрелах киевскими силовиками беспилотников ОБСЕ в районах поселка Голубовское и Станицы Луганской.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

06 мая — Луганск