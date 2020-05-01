Раненый боец умер из-за запрета "ЛОВГА" оказывать медпомощь ВСУ – Народная милиция

Раненый военнослужащий ВСУ скончался из-за отказа медиков в зоне так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") оказать ему своевременную помощь. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Согласно данным нашего источника, в 25-й бригаде ВСУ произошел очередной случай небоевой потери. Во время оборудования минно-взрывного заграждения в непосредственной близости от одной из позиций ВСУ в районе населенного пункта Станица Луганская из-за непроизвольной детонации мины тяжелые ранения получил солдат Письменный", – отметил Осадчий.

"Но причиной смерти украинского боевика стали не полученные ранения, а несвоевременное оказание медицинской помощи. По имеющейся у нас информации, истекающего кровью раненого пытались доставить в больницы Счастья и Старобельска, но во всех медицинских учреждениях получили отказ. Поводом послужили указания главы "Луганской областной военно-гражданской администрации" ("ЛОВГА") о том, что все военнослужащие отнесены к группе риска заболевания коронавирусом и прием подобных пациентов в гражданские медицинские учреждения запрещен", – рассказал официальный представитель оборонного ведомства Республики.

Он уточнил, что "из-за отказа гражданских медиков раненого были вынуждены транспортировать в военный госпиталь в Днепропетровске, по дороге в который он скончался".

"Примечателен тот факт, что погибший каратель Письменный ранее являлся военнослужащим 46-й бригады, но в момент ротации подразделения из зоны карательной операции изъявил желание продолжить военную службу в зоне "ООС" среди вновь прибывших карателей 25-й бригады", – добавил Осадчий.

Ранее он информировал, что ВСУ оборудуют в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") дополнительные изоляторы для потенциально зараженных коронавирусом военнослужащих.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 3,5 млн, из них более 245 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 162 случая заражения коронавирусом.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

06 мая — Луганск