Активисты "Мира Луганщине" почтили память добровольцев, павших за свободу Донбасса (ФОТО)

Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" возложили цветы к памятнику российским добровольцам, который находится в сквере имени Героев "Молодой гвардии" в Луганске. Об этом сообщили в пресс-службе движения."Слова "Никто не забыт, ничто не забыто!" актуальны и в 21 веке. Подвиг добровольцев Донбасса и России, отстоявших мир на Луганщине, будет жить в наших сердцах вечно", - подчеркнула активист Луганского теротделения ОД "Мир Луганщине" Ольга Галаган.В "Мире Луганщине" рассказали, что памятная акция была приурочена к отмечаемому 6 мая Дню добровольца, учрежденного делегатами первого съезда общественной организации (ОО) "Союз добровольцев Донбасса", который прошел в октябре 2015 года.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.06 мая — Луганск