Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Активисты "Мира Луганщине" почтили память добровольцев, павших за свободу Донбасса (ФОТО)

Sergey Сегодня, 18:0024Новости
Активисты "Мира Луганщине" почтили память добровольцев, павших за свободу Донбасса (ФОТО)
Активисты "Мира Луганщине" почтили память добровольцев, павших за свободу Донбасса (ФОТО)


Активисты "Мира Луганщине" почтили память добровольцев, павших за свободу Донбасса (ФОТО)




Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" возложили цветы к памятнику российским добровольцам, который находится в сквере имени Героев "Молодой гвардии" в Луганске. Об этом сообщили в пресс-службе движения.
"Слова "Никто не забыт, ничто не забыто!" актуальны и в 21 веке. Подвиг добровольцев Донбасса и России, отстоявших мир на Луганщине, будет жить в наших сердцах вечно", - подчеркнула активист Луганского теротделения ОД "Мир Луганщине" Ольга Галаган.
В "Мире Луганщине" рассказали, что памятная акция была приурочена к отмечаемому 6 мая Дню добровольца, учрежденного делегатами первого съезда общественной организации (ОО) "Союз добровольцев Донбасса", который прошел в октябре 2015 года.
ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.
06 мая — Луганск

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: