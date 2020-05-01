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Перевальчане посадили дубовые аллеи у памятника погибшим советским воинам

root Сегодня, 18:0026Новости
Перевальчане посадили дубовые аллеи у памятника погибшим советским воинам


Жители Перевальска посадили четыре дубовые аллеи у памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения (ОД) "Мир Луганщине".
В посадке деревьев приняли участие активисты проекта "Молодая гвардия" ОД "Мир Луганщине", спортсмены, участники военно-патриотического клуба "Перевал", бывшие военнослужащие и сотрудники Перевальского лесничества.
"Всего присутствующие высадили 75 метровых саженцев дуба. Теперь от памятника погибшим воинам в Великой Отечественной войне идут четыре дубовые аллеи", - сообщили в пресс-службе.
"Сегодня в нашем городе появилось не только еще одно место для отдыха, но и знаковое место. Мы гордимся подвигом наших предков, а сегодняшняя акция – лишь малая часть того, что можно сделать для сохранения памяти о них и их подвиге", – сказала исполняющая обязанности руководителя исполколкома Перевальского теротделения ОД "Мир Луганщине" Мария Михайлова.
06 мая — Луганск

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