Библиотека Стаханова приглашает участвовать в акции о книгах и фильмах о войне (ФОТО)

Центральная городская библиотека Стаханова приглашает всех желающих принять участие в сетевой акции #КнигиОВойнеСтавшиеФильмами, посвященной 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в отделе внутренней политики и информации администрации города."Цель проведения акции – сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, воспитание патриотизма, любви к Родине, и, конечно же, стимуляция интереса к чтению книг о войне", – говорится в сообщении."Сейчас, когда мы, к сожалению, не можем в полной мере отпраздновать годовщину Великой Победы в связи с угрозой пандемии, такие акции объединяют нас в стремлении отблагодарить ветеранов и участников тех далеких событий, почтить их подвиг, подаривший свободную мирную жизнь последующим поколениям на многие годы", – отметили в администрации Стаханова.В мэрии добавили, что к участию в акции присоединяются все больше жителей не только Стаханова, но и других городов ЛНР и России.Участвовать в сетевой акции может любой желающий. Участникам необходимо подготовить информационный фотоколлаж, содержащий название и изображение книги, постер или кадры из фильма, фото автора, цитаты из предложенного произведения, интересные факты о выбранной книге или экранизации.Дополнительную информацию и готовые работы можно увидеть в группах организаторов в социальных сетях "ВКонтакте" и " Одноклассники".06 мая — Луганск