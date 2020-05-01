"Лугансквода" 7 мая сократит подачу воды в ряд городов ЛНР из-за отключения электроэнергии

Государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Лугансквода" 7 мая сократит подачу воды потребителям ряда городов ЛНР из-за ремонтных работ на электроподстанции. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"7 мая с 8.00 до 17.00 для проведения ремонтных работ на подстанции "Кадиевка-110/35/6кВ" ГУП ЛНР "Республиканская сетевая компания" обесточит насосную станцию ЗФС-4. Вследствие этого на время обесточивания насосной станции будет сокращена подача воды в ряд городов, а именно: Стаханов, Кировск, Брянка, Алчевск, Перевальск, Красный Луч, Антрацит, Зоринск, Артемовск, Первомайск и Славяносербск. Недопоставка воды в города составит не более 50% от плановой подачи воды", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что возобновить водоснабжение в прежнем режиме планируется к вечеру 8 мая.

"Лугансквода" просит жителей обеспечить необходимый запас воды и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

06 мая — Луганск