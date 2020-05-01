В Украине 881 ребенок заразился COVID-19: данные по областям (ИНФОГРАФИКА)
Больше всего детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Украине наблюдается среди детей возрастной группы 10-14 лет. Об этом сообщает Центр общественного здоровья на странице в Facebook.
Больше всего детей с подтвержденным COVID-19 в: Черновицкой области — 177, из них выздоровели 29; Киеве — 102, из них выздоровели 2; Киевской области — 86, из них выздоровели 5; Ровенской области — 55, из них выздоровели 2; Тернопольской области — 61, из них выздоровели 12.
Всего в Украине 881 ребенок с подтвержденным COVID-19, из этого количества 137 детей выздоровели.
При этом трое детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 имеют диабет. Один ребенок — заболевание печени. У двух детей иммунодефицит. У пяти — сердечно-сосудистые заболевания. Шесть детей имеют хронические заболевания легких. В семи — хронические неврологические или нейромышечные заболевания.
Сообщается, что десять детей находятся в отделении интенсивной терапии. Один ребенок — на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Еще один ребенок находится на экстракорпоральной мембранной оксигенации (метод насыщения крови кислородом во время тяжелой острой дыхательной недостаточности).
Согласно данным World Health Organization (WHO), дети и подростки подвержены риску инфицирования COVID-19 так же, как и представители других возрастных категорий, и также могут быть источником дальнейшего распространения инфекции.
В то же время, дети и молодежь менее подвержены риску развития тяжелых форм заболевания. Однако тяжелые случаи COVID-19 могут быть среди представителей всех возрастных групп.
Дети и взрослые должны соблюдать одинаковые рекомендации по карантину и самоизоляции, если есть вероятность того, что они контактировали с больным, или в случае симптомов болезни.
Новости Украины - Сегодня, 18:46 19
Больше всего детей с подтвержденным COVID-19 в: Черновицкой области — 177, из них выздоровели 29; Киеве — 102, из них выздоровели 2; Киевской области — 86, из них выздоровели 5; Ровенской области — 55, из них выздоровели 2; Тернопольской области — 61, из них выздоровели 12.
Всего в Украине 881 ребенок с подтвержденным COVID-19, из этого количества 137 детей выздоровели.
При этом трое детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 имеют диабет. Один ребенок — заболевание печени. У двух детей иммунодефицит. У пяти — сердечно-сосудистые заболевания. Шесть детей имеют хронические заболевания легких. В семи — хронические неврологические или нейромышечные заболевания.
Сообщается, что десять детей находятся в отделении интенсивной терапии. Один ребенок — на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Еще один ребенок находится на экстракорпоральной мембранной оксигенации (метод насыщения крови кислородом во время тяжелой острой дыхательной недостаточности).
Согласно данным World Health Organization (WHO), дети и подростки подвержены риску инфицирования COVID-19 так же, как и представители других возрастных категорий, и также могут быть источником дальнейшего распространения инфекции.
В то же время, дети и молодежь менее подвержены риску развития тяжелых форм заболевания. Однако тяжелые случаи COVID-19 могут быть среди представителей всех возрастных групп.
Дети и взрослые должны соблюдать одинаковые рекомендации по карантину и самоизоляции, если есть вероятность того, что они контактировали с больным, или в случае симптомов болезни.
Новости Украины - Сегодня, 18:46 19
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