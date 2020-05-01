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7 мая будет сокращена подача воды в Луганской области

bot Сегодня, 20:000Новости
7 мая будет сокращена подача воды в Луганской области
«Лугансквода» 7 мая сократит подачу воды потребителям ряда городов на территории Луганской области из-за ремонтных работ на электроподстанции, пишут СМИ.
«На время обесточивания насосной станции будет сокращена подача воды в ряд городов, а именно: Стаханов, Кировск, Брянка, Алчевск, Перевальск, Красный Луч, Антрацит, Зоринск, Артемовск, Первомайск и Славяносербск. Недопоставка воды в города составит не более 50% от плановой подачи воды», — говорится в сообщении.
Возобновить водоснабжение в прежнем режиме планируется к вечеру 8 мая. Новости Региона - Сегодня, 19:06 206

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