7 мая будет сокращена подача воды в Луганской области
«Лугансквода» 7 мая сократит подачу воды потребителям ряда городов на территории Луганской области из-за ремонтных работ на электроподстанции, пишут СМИ.
«На время обесточивания насосной станции будет сокращена подача воды в ряд городов, а именно: Стаханов, Кировск, Брянка, Алчевск, Перевальск, Красный Луч, Антрацит, Зоринск, Артемовск, Первомайск и Славяносербск. Недопоставка воды в города составит не более 50% от плановой подачи воды», — говорится в сообщении.
Возобновить водоснабжение в прежнем режиме планируется к вечеру 8 мая. Новости Региона - Сегодня, 19:06 206
«На время обесточивания насосной станции будет сокращена подача воды в ряд городов, а именно: Стаханов, Кировск, Брянка, Алчевск, Перевальск, Красный Луч, Антрацит, Зоринск, Артемовск, Первомайск и Славяносербск. Недопоставка воды в города составит не более 50% от плановой подачи воды», — говорится в сообщении.
Возобновить водоснабжение в прежнем режиме планируется к вечеру 8 мая. Новости Региона - Сегодня, 19:06 206
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