Космонавт рассказал луганчанам о самоизоляции в космосе, ее причинах и путях преодоления последствий



В рамках проекта «Полный вперед!» космонавт провел вебинар для представителей луганской молодежи.

Об этом сообщили в Молодежном интеграционном центре.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР со ссылкой на учреждение.

В режиме онлайн луганчане прослушали вебинар «Ориентация по звездам — звездный опыт» российского летчика-космонавта Александра Самокутяева, который рассказал о самоизоляции в космосе, ее причинах и путях преодоления последствий.

«Наиболее ярко в космосе выражен момент изоляции, ограниченного общения. Когда находишься в ограниченном пространстве, где ты все время на виду, все время с кем-то вместе, где нельзя уединиться, разумеется, возникает какое-то раздражение, создается какой-то определенный порог. Возникают какие-то споры, дискуссии. Самый простой совет, его сложно выполнить, но нужно: даже когда ты понимаешь, что трижды прав, но твой собеседник не хочет смириться с этим, в этот момент просто согласись с ним, перейди через себя. И твой оппонент в следующий раз сделает точно так же. Это залог выполнения задачи, это успех. Гарантировано, что вы проведете свой сложный период в нормальных отношениях, с уважением друг к другу», — рассказал Самокутяев.

«Психологическая составляющая — это основная, базисная вещь в выполнении любого задания как на земле, так и в космосе. А что касается системы самоизоляции, в которой мы сейчас находимся, то тут она вдвойне увеличивает свой функционал», — добавил он.

«В ходе вебинара Самокутяев осветил целый ряд интересных тем: формирование экипажа международной космической станции (МКС), опыт изоляции в космическом пространстве, выход с МКС и работа в открытом космосе, как набирают в космонавты, а также рассказал о космических программах России, международном сотрудничестве в космической отрасли и особенностях коммуникации на МКС», — рассказали в интеграционном центре. Школа выживания - Сегодня, 18:56 102 Российский летчик-космонавт Александр Самокутяев поделился с луганчанами опытом самоизоляции в космосе.В рамках проекта «Полный вперед!» космонавт провел вебинар для представителей луганской молодежи.Об этом сообщили в Молодежном интеграционном центре.Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР со ссылкой на учреждение.В режиме онлайн луганчане прослушали вебинар «Ориентация по звездам — звездный опыт» российского летчика-космонавта Александра Самокутяева, который рассказал о самоизоляции в космосе, ее причинах и путях преодоления последствий.«Наиболее ярко в космосе выражен момент изоляции, ограниченного общения. Когда находишься в ограниченном пространстве, где ты все время на виду, все время с кем-то вместе, где нельзя уединиться, разумеется, возникает какое-то раздражение, создается какой-то определенный порог. Возникают какие-то споры, дискуссии. Самый простой совет, его сложно выполнить, но нужно: даже когда ты понимаешь, что трижды прав, но твой собеседник не хочет смириться с этим, в этот момент просто согласись с ним, перейди через себя. И твой оппонент в следующий раз сделает точно так же. Это залог выполнения задачи, это успех. Гарантировано, что вы проведете свой сложный период в нормальных отношениях, с уважением друг к другу», — рассказал Самокутяев.«Психологическая составляющая — это основная, базисная вещь в выполнении любого задания как на земле, так и в космосе. А что касается системы самоизоляции, в которой мы сейчас находимся, то тут она вдвойне увеличивает свой функционал», — добавил он.«В ходе вебинара Самокутяев осветил целый ряд интересных тем: формирование экипажа международной космической станции (МКС), опыт изоляции в космическом пространстве, выход с МКС и работа в открытом космосе, как набирают в космонавты, а также рассказал о космических программах России, международном сотрудничестве в космической отрасли и особенностях коммуникации на МКС», — рассказали в интеграционном центре. Школа выживания - Сегодня, 18:56 102

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