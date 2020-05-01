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Пушков оценил план Украины по возвращению Крыма

root Сегодня, 20:150Новости
Пушков оценил план Украины по возвращению Крыма
Фото: РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков назвал план украинских властей по возвращению Крыма детским лепетом, передает РИА Новости.
Так он прокомментировал слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, который рассказал о трех задачах по возвращению полуострова в состав Украины: удерживать вопрос на повестке дня, обеспечить эффективность антироссийских санкций и привлекать "дополнительные международные инструменты" для давления на Россию.
"План главы МИД Украины о "трех шагах" по возвращению Крыма — детский лепет. Шаг первый — пустота, второй не работает, третий работать не будет. Кулеба уже пытался создать коалицию против России в Совете Европы, потерпел неудачу и теперь придумывает "три шага вперед, два шага назад", — написал сенатор в Twitter.

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