Пушков оценил план Украины по возвращению Крыма

"План главы МИД Украины о "трех шагах" по возвращению Крыма — детский лепет. Шаг первый — пустота, второй не работает, третий работать не будет. Кулеба уже пытался создать коалицию против России в Совете Европы, потерпел неудачу и теперь придумывает "три шага вперед, два шага назад", — написал сенатор в Twitter.

Фото: РИА НовостиСенатор Алексей Пушков назвал план украинских властей по возвращению Крыма детским лепетом, передает РИА Новости.Так он прокомментировал слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, который рассказал о трех задачах по возвращению полуострова в состав Украины: удерживать вопрос на повестке дня, обеспечить эффективность антироссийских санкций и привлекать "дополнительные международные инструменты" для давления на Россию.