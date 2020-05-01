Пушков оценил план Украины по возвращению Крыма
Сенатор Алексей Пушков назвал план украинских властей по возвращению Крыма детским лепетом, передает РИА Новости.
Так он прокомментировал слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, который рассказал о трех задачах по возвращению полуострова в состав Украины: удерживать вопрос на повестке дня, обеспечить эффективность антироссийских санкций и привлекать "дополнительные международные инструменты" для давления на Россию.
"План главы МИД Украины о "трех шагах" по возвращению Крыма — детский лепет. Шаг первый — пустота, второй не работает, третий работать не будет. Кулеба уже пытался создать коалицию против России в Совете Европы, потерпел неудачу и теперь придумывает "три шага вперед, два шага назад", — написал сенатор в Twitter.
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