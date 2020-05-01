Синоптики прогнозируют 7 мая в ЛНР до 20 градусов тепла и дождь с грозой

Температура воздуха в ЛНР 7 мая будет колебаться от 5 градусов выше нуля ночью до 20 градусов тепла днем, местами ожидаются кратковременный дождь и гроза. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 6 мая до 21.00 7 мая на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, днем 15-20 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 8-10 градусов выше нуля, днем – 18-20 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 6-8 градусов ночью и 16-18 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 7-9 градусов ночью до 17-19 градуса тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 7 мая метеорологи отмечали в 1919 году – минус 4,5 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1967 году и составляла плюс 31 градус.

Время восхода солнца в столице ЛНР 7 мая – 04.15, время захода – 20.24. Продолжительность светового дня составит 16 часов 09 минут.

По предварительному прогнозу, 8-9 мая возможны незначительные колебания температурного фона; днем 9 мая местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

06 мая — Луганск