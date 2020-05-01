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В Каменнобродском районе неизвестные массово поджигают автомобили. ФОТО

verter Вчера, 21:1534Новости
В Каменнобродском районе неизвестные массово поджигают автомобили. ФОТО
В Луганске неизвестные поджигают машины.
Об этом сообщают луганчане в соцсетях.
В частности, одну из машин, припаркованную в Каменнобродском районе, возле магазина «Петропавловский», пытались угнать, потом бросили посреди дороги и подожгли.
Еще один легковой автомобиль подожгли на обочине дороги, в районе моста в этом же районе.
Пользователи соцсетей выдвигают различные предположения, многие сходятся в том, что у «малолеток Луганска появилось такое развлечение». В Каменнобродском районе неизвестные массово поджигают автомобили. ФОТОВ Каменнобродском районе неизвестные массово поджигают автомобили. ФОТО
Происшествия - Сегодня, 21:02 81

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