В Каменнобродском районе неизвестные массово поджигают автомобили. ФОТО
В Луганске неизвестные поджигают машины.
Об этом сообщают луганчане в соцсетях.
В частности, одну из машин, припаркованную в Каменнобродском районе, возле магазина «Петропавловский», пытались угнать, потом бросили посреди дороги и подожгли.
Еще один легковой автомобиль подожгли на обочине дороги, в районе моста в этом же районе.
Пользователи соцсетей выдвигают различные предположения, многие сходятся в том, что у «малолеток Луганска появилось такое развлечение».
Происшествия - Сегодня, 21:02 81
Об этом сообщают луганчане в соцсетях.
В частности, одну из машин, припаркованную в Каменнобродском районе, возле магазина «Петропавловский», пытались угнать, потом бросили посреди дороги и подожгли.
Еще один легковой автомобиль подожгли на обочине дороги, в районе моста в этом же районе.
Пользователи соцсетей выдвигают различные предположения, многие сходятся в том, что у «малолеток Луганска появилось такое развлечение».
Происшествия - Сегодня, 21:02 81
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