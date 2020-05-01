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Главе польского минздрава пригрозили "повешением на фонаре" за карантин

Sergey Вчера, 21:3034Новости
Главе польского минздрава пригрозили "повешением на фонаре" за карантин
Фото: © Omar Marques/Keystone Press Agency / globallookpress.com
Депутат нижней палаты (сейма) Польши Гжегож Браун пригрозил министру здравоохранения Лукашу Шумовскому повешением на фонаре, если правительство не отменит ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, передает корреспондент РИА Новости.
Браун является депутатом от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация". Эта политическая сила выступает против введенных в Польше карантинных мероприятий.
Выступая в сейме в среду, Браун призывал правительство "выпустить народ из карантина".
"Если вы сделаете это сейчас, возможно, вы как-то выкрутитесь, возможно, не все предстанут перед судом, возможно, господин министр Шумовский не будет повешен на фонаре на площади Трех крестов (одна из площадей польской столицы) народом Варшавы", - добавил он.

Спикер сейма Эльжбета Витек призвала Брауна "следить за словами". Браун ответил, что ссылался в своем выступлении на исторические события 1794 года, когда по настоянию жителей Варшавы были приговорены к смертной казни через повешение несколько сторонников Тарговицкой конфедерации (союз польских магнатов, направленный против реформ, принятых сеймом, в том числе принятия конституции Речи Посполитой).

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