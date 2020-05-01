Задержанный в Венесуэле американец планировал вывезти Мадуро в США
Один из двух граждан США, которых, как сообщили в Венесуэле, задержали за попытку убийства президента Мадуро, рассказал о планах диверсантов.
Видеозапись допроса сотрудника частной охранной компании Silvercopp Люка Денмана опубликовали в Twitter Мадуро, передает РИА Новости.
"Мы должны были добраться до Венесуэлы, попасть в Каракас и захватить аэропорт, необходимо было обеспечить посадку самолетов и вывоз президента Мадуро в США", — сказал задержанный.
Министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль 3 мая сообщил о предотвращении морского вторжения колумбийских боевиков. По данным ведомства, диверсанты попытались попасть в страну на быстроходных катерах. Председатель учредительного собрания Диосдадо Кабельо уточнил, что восемь нападавших уничтожили, двоих задержали. Позднее стало известно еще о восьми задержанных.
Мадуро сообщил, что среди участников нападения — двое американцев, сотрудников личной охраны президента США.
Вашингтон, в свою очередь, не подтверждает задержание своих граждан. Как сообщил госсекретарь Майк Помпео, США начнут "процесс выяснения, действительно ли это американцы".
"Если режим Мадуро решит удерживать их, то мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы попытаться вернуть их", — добавил чиновник.
Ранее президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Марк Эспер заявили, что Вашингтон не имеет отношения к этим событиям.
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