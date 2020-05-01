Задержанный в Венесуэле американец планировал вывезти Мадуро в США

"Мы должны были добраться до Венесуэлы, попасть в Каракас и захватить аэропорт, необходимо было обеспечить посадку самолетов и вывоз президента Мадуро в США", — сказал задержанный.

"Если режим Мадуро решит удерживать их, то мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы попытаться вернуть их", — добавил чиновник.

Фото: globallookpress.comОдин из двух граждан США, которых, как сообщили в Венесуэле, задержали за попытку убийства президента Мадуро, рассказал о планах диверсантов.Видеозапись допроса сотрудника частной охранной компании Silvercopp Люка Денмана опубликовали в Twitter Мадуро, передает РИА Новости.Министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль 3 мая сообщил о предотвращении морского вторжения колумбийских боевиков. По данным ведомства, диверсанты попытались попасть в страну на быстроходных катерах. Председатель учредительного собрания Диосдадо Кабельо уточнил, что восемь нападавших уничтожили, двоих задержали. Позднее стало известно еще о восьми задержанных.Мадуро сообщил, что среди участников нападения — двое американцев, сотрудников личной охраны президента США.Вашингтон, в свою очередь, не подтверждает задержание своих граждан. Как сообщил госсекретарь Майк Помпео, США начнут "процесс выяснения, действительно ли это американцы".Ранее президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Марк Эспер заявили, что Вашингтон не имеет отношения к этим событиям.