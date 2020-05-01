Центральный рынок возобновил работу в Кременной. ФОТО
С сегодняшнего дня начал работу ГП «Центральный рынок” в г. Кременная.
Об этом сообщает ВВ со ссылкой на Кременскую районную государственную администрацию.
Работу рынка восстановлено с соблюдением требований постановления Главного государственного санитарного врача Украины от 27.04.2020 № 14, которым определены профилактические меры противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19 при осуществлении торговли пищевыми продуктами на агропродовольственных рынках.
Контроль за соблюдением установленных санитарных норм осуществляют представители Главного управления Госпродпотребслужбы в Луганской области и Кременского отдела полиции.
Сейчас работает только 5 продовольственных павильонов, другие предприниматели проводят подготовительные работы по открытию своих торговых объектов.
Напомним, что ранее в Луганской области заработали еще два агропродовольственных рынка — в Рубежном и Сватово.
Новости Региона - Сегодня, 21:27 121
Об этом сообщает ВВ со ссылкой на Кременскую районную государственную администрацию.
Работу рынка восстановлено с соблюдением требований постановления Главного государственного санитарного врача Украины от 27.04.2020 № 14, которым определены профилактические меры противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19 при осуществлении торговли пищевыми продуктами на агропродовольственных рынках.
Контроль за соблюдением установленных санитарных норм осуществляют представители Главного управления Госпродпотребслужбы в Луганской области и Кременского отдела полиции.
Сейчас работает только 5 продовольственных павильонов, другие предприниматели проводят подготовительные работы по открытию своих торговых объектов.
Напомним, что ранее в Луганской области заработали еще два агропродовольственных рынка — в Рубежном и Сватово.
Новости Региона - Сегодня, 21:27 121
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