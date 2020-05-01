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Пенсионеры Луганска получат украинские пенсии в полном объеме, но только после открытия КПВВ

verter Вчера, 22:3026Новости
Пенсионеры Луганска получат украинские пенсии в полном объеме, но только после открытия КПВВ
Глава Пенсионного фонда в Донецкой области Наталия Рад заявила о том, что пенсионеры, которые проживают на неподконтрольном Донбассе и придерживаются украинского законодательства, получат пенсии в полном объеме после снятия карантинных ограничений и открытия КПВВ на линии разграничения, передает «Укринформ».
«Конечно, у нас все начисленные суммы. Если человек обращается, придерживается требований действующего законодательства, она получит все свои пенсионные выплаты», — отметила Рад, отвечая на вопрос о том, смогут ли пенсионеры с неподконтрольных территорий после карантина получить пенсию в полном объеме.
Новости Региона - Сегодня, 21:14 695

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