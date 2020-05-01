"Лугансквода" устраняет очередной порыв на магистральном водоводе, питающем Ровеньки

Специалисты государственного унитарного предприятиея(ГУП) ЛНР "Лугансквода" устраняют очередной порыв на магистральном водоводе, по которому подается вода в Ровеньки. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Напомним, водоснабжение Ровеньков было прекращено 4 мая из-за порыва на водоводе. Ремонтные работы были завершены к 19.00 того же дня, и к утру 5 мая поступление воды в резервуары было возобновлено. Однако в 20.00 5 мая произошел повторный порыв водовода. Всю ночь аварийная бригада работала на месте утечки, и в 10.40 6 мая удалось возобновить работу Ровеньковского водовода.

"Очередная авария на основном пути поступления воды в город Ровеньки - Ровеньковском магистральном водоводе диаметром 800 мм - произошла 7 мая в 00.25. К утру были собраны и направлены аварийные бригады к месту аварии для дальнейшего ее устранения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Лугансквода" неоднократно прекращала централизованное водоснабжение Ровеньков из-за аварий на магистральном водоводе.

Подача воды в Ровеньки осуществляется с Молодогвардейской насосной станции третьего подъема, расположенной в 40 км от города. Водовод проложен в 1991 году в одну нитку, резервных систем нет, поэтому он является единственным источником централизованного водоснабжения Ровеньков.

07 мая — Луганск