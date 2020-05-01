Глава ЛНР поздравил работников радио и всех отраслей связи с профессиональным праздником

Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил работников радио и всех отраслей связи с профессиональным праздником."Уважаемые работники радио и всех отраслей связи! Поздравляю с профессиональным праздником! Дело, которому вы посвятили себя, имеет особое общественное значение, делает жизнь людей более мобильной, информационно насыщенной. Благодарю за труд! Желаю здоровья, удачи и новых побед!" - написал он на своей странице в сети микроблогов Twitter.Напомним, День радио, праздник работников всех отраслей связи, установлен указом главы ЛНР и отмечается ежегодно 7 мая.07 мая — Луганск