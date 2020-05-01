Более 2,7 тыс. абонентов в Зимогорье остались без воды из-за аварии на насосной – МЧС ЛНР

Более 2,7 тыс. абонентов в Зимогорье Славяносербского района остались без водоснабжения в связи с выходом из строя насоса на насосной станции шахты "Черкасская". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

"6 мая 2020 года, 18.00, Славяносербский район, Зимогорье. В связи с выходом из строя насоса на насосной станции шахты "Черкасская" остались без водоснабжения 93 многоквартирных и 377 жилых домов частного сектора, всего - 2730 абонентов", - говорится в сообщении.

"Ремонтно-восстановительные работы запланированы на 07 мая 2020 года", - добавили в МЧС.

07 мая — Луганск