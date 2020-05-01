Поздравление профсоюзов ЛНР с Днем радио, праздником работников всех отраслей связи

Уважаемые ветераны и работники радио, телевидения, предприятий всех отраслей связи Республики! Дорогие коллеги, друзья!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Сегодня невозможно представить жизнь современного человека без мобильной связи и интернета, радио, телевидения. В режиме реального времени мы узнаем свежие новости, являемся соучастниками самых важных для человечества событий. Каждый житель Республики может оперативно получить нужную информацию. Ради этого ежедневно трудятся сотни профессионалов. Благодаря вашему труду расширяются границы общения между людьми, растет уровень информированности общества. Спасибо за ваш профессионализм, за неустанный труд!

Сегодня, в канун 75-летия Великой Победы, от всей души благодарим ветеранов отрасли, стоявших у ее истоков, за добросовестный труд и преданность своему делу. Доброго вам здоровья, мира и благополучия!

Желаем всем работникам радио, телевидения, предприятий всех отраслей связи ЛНР добрых новостей и благодарных слушателей, профессиональных успехов и связи без помех, здоровья, счастья, творческих успехов и новых достижений во имя процветания нашей Республики!

Председатель Федерации профсоюзов ЛНР

Олег Акимов

Председатель территориальной организации профсоюза работников ООО "Луганская телефонная компания"

Наталья Приймак

Председатель Общереспубликанской организации профсоюза работников Министерства связи и массовых коммуникаций ЛНР

Наталия Фесенко

07 мая — Луганск