ВСУ установили более 300 мин на поле у Попасной – Народная милиция

Киевские силовики установили более 300 противотанковых мин на поле в районе Попасной. Об этом сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.

"В районе населенного пункта Попасная боевики 30-й бригады ВСУ установили более 300 противотанковых мин ТМ-62 на сельскохозяйственное поле, используемом ранее мирными жителями для посева пшеницы. Поле находится вблизи автомобильной дороги Т0504 общего пользования, используемой населением для передвижения и представителями (Специальной мониторинговой) миссии ОБСЕ для патрулирования", - говорится в сообщении.

Ранее в оборонном ведомстве Республики сообщали, что киевские силовики установили 46 противотанковых мин на автодороге, по которой ездят патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

07 мая — Луганск