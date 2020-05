США смоделировали последствия термоядерного удара по Москве

Издание We Are The Mighty показало, что произойдет с Москвой в случае сброса на нее термоядерной бомбы. Для своего эксперимента эксперты взяли 100-мегатонную бомбу в тротиловом эквиваленте.wikipedia.org / The Official CTBTO Photostream / CC BY 2.0Исследование было проведено в симуляторе под названием NukeMap, с помощью которого журналистам удалось смоделировать термоядерный взрыв. Результаты эксперимента показали, что в случае такого удара пострадает весь северо-восток России, а также Ярославская область.Авторы статьи напомнили, что 10000-мегатонная бомба, разрабатываемая когда-то физиком Эдвардом Теллером, могла бы полностью стереть с лица земли Германию, Великобританию, Францию, Северную или Южную Корею. Однако, продолжают журналисты, американская сторона закрыла разработку этой бомбы, так как сосредоточила свое внимание на оружие меньшей мощности. В статье говорится, что бомба США в 200 раз была бы мощнее российской "Царь-бомбы", передает РИА Новости.Светлана Акульшина