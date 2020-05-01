Белорусский МИД лишил аккредитации В«Первый каналВ» России

Съемочную группу Первого канала России лишили аккредитации в Белоруссии. Об этом сегодня, 6 мая, сообщили в программе «Панорама» на телеканале «Белоруссия-1».Сообщается, что журналист Алексей Кручинин был лишен аккредитации, его аккредитационная карточка аннулирована. То есть он не может на сегодняшний день работать в Белоруссии.Напомним, 6 мая на Первом канале вышел сюжет о непростой эпидемиологической ситуации в Белоруссии. В нем Кручинин беседовал с пришедшими на кладбище жителями белорусского города Столбцы.