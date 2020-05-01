Меркель назвала приблизительные сроки возобновления чемпионата по футболу

"Бундеслига может со второй половины мая возобновить игры при выполнении согласованных и опробованных правил", — заявила Меркель.

Возобновление чемпионата Германии по футболу следует ожидать во второй половине текущего месяца. Об этом заявила канцлер Федеративной Республики Германии Ангела Меркель после видеосовещания с представителями регионов страны.bundeskanzlerin.de / BundeskanzlerinРешение о приостановке соревнований ранее приняли многие страны, в частности и Германия, в связи с угрозой дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Однако вследствие последних событий Бундеслига может стать первой крупнейшей национальной футбольной лигой, которая возобновить сезонные матчи.Руководство Немецкой футбольной лиги накануне уточнило, что все спортсмены будут систематически проходить тестирование на наличие COVID-19. Также во избежания повторной эпидемиологической вспышки все соревнования будут проводиться без зрителей, передает РИА Новости.Владимир Гусе