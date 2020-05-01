Две недели до апокалипсиса: для нефти больше нет места

Все емкости для нефти переполнятся в ближайшие две недели, прогнозирует Goldman Sachs. Речь идет как о наземных хранилищах, так и о танкерах. Поможет ли нефтяникам сделка ОПЕК+, вступившая в силу в пятницу, что будет с ценами на нефть и курсом доллара, в материале РИА Новости.Минувший апрель оказался самым тяжелым месяцем в истории нефтяной индустрии. Спрос на черное золото обвалился из-за резкого снижения экономической активности во всех развитых странах на фоне пандемии коронавируса и массовых карантинных мер. Однако в мае отрасль столкнется с еще одной проблемой.Нефть негде хранить. На прошлой неделе Южная Корея сообщила, что ее нефтехранилища переполнены. Та же ситуация и с береговыми резервуарами Сингапура.В Индии нефтеперерабатывающие заводы уже задействовали 95% мощностей для хранения. К этому результату быстро приближается Европа: поставки нефти в Германию, Францию, Италию, Испанию и Великобританию превышают спрос на 50 миллионов баррелей в неделю. Американский нефтяной хаб в Кушинге проинформировал, что его хранилища заполнены на 81%.«Скоро печальная развязка, — делает вывод глава торговых операций одного из крупнейших сырьевых трейдеров мира Gunvor Group Торбьорн Торнквист. — До нее не месяцы, а недели».В Oilx, исследовательской компании, анализирующей спутниковые данные, настроены оптимистичнее: по мнению ее специалистов, емкостей хватит еще на пять-шесть недель. «Все переполнится только в начале июня», — уверен аналитик Oilx Флориан Талер.В качестве плавучих хранилищ используют танкеры. По оценкам саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco, именно эту функцию сейчас выполняет каждый десятый супертанкер класса VLCC, способный брать на борт до двух миллионов баррелей.Только в акватории Сингапура дрейфует 160 таких хранилищ, у побережья Калифорнии — более сорока, у берегов Северо-Западной Европы — 30. Всего для хранения нефти используются 350 супертанкеров по всему миру. «Плавучие емкости тоже заканчиваются, — предупреждает главный аналитик портала Markets.com Нил Уилсон. — И просвета не видно».Перспектива одна — остановка нефтепромыслов. Там, где это невозможно, придется либо доплачивать потребителям, чтобы они забрали нефть, либо просто сжигать ее.Все надежды на соглашение ОПЕК+. С пятницы глобальную нефтедобычу урезали на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Однако аналитики говорят: этого мало.По подсчетам Goldman Sachs, к середине мая спрос упадет на 18 миллионов баррелей, то есть дисбаланс никуда не денется. И это еще самая оптимистичная оценка. Аналитическая компания Rystad Energy ожидает сокращения спроса на 20 миллионов, а нефтетрейдер Trafugura — на 35.Ситуация начнет улучшаться лишь во втором полугодии. «В мае спрос достигнет дна, а предложение уменьшится, поскольку американские буровые останавливаются, — отмечает главный аналитик трейдерской компании Avatrade Наим Аслам. — К концу апреля число действующих нефтяных вышек в США достигло четырехлетнего минимума, сократившись на 40%. Это должно положительно повлиять на рынок».По мнению экспертов крупнейшего швейцарского банка UBS, летом цены на нефть стабилизируются, а в четвертом квартале Brent будет котироваться дороже 40 долларов.«Даже возникнет дефицит, поскольку карантин в развитых странах отменят, и спрос на топливо резко усилится», — считает директор по инвестициям UBS Марк Хэфеле.России пережить кризис помогает Китай. По данным таможенной службы КНР, в марте российский импорт вырос на 31%, до 1,66 миллиона баррелей в сутки, что всего на 72 тысячи меньше поставок из Саудовской Аравии.Есть реальный шанс обогнать саудитов уже в мае: дальневосточный порт Козьмино, куда нефть поступает по ВСТО, собирается экспортировать 3,2 миллиона тонн — на 200 тысяч больше, чем в апреле. И в основном в Китай.«Экономика восстанавливается, НПЗ открываются и могут снова перерабатывать иностранное сырье», — говорит Ян Чон Яо, директор по исследованиям и прогнозам нефти в Азии в Refinitiv.По данным Refinitiv, в марте Китай закупил 44,9 миллиона тонн нефти (в марте — 39,8), а в апреле и мае показатели должны быть еще больше.В Европе ситуация сложнее из-за откровенного демпинга Саудовской Аравии. Эр-Рияд предложил европейцам свою нефть по цене на 10,25 доллара ниже котировок Brent.Однако кризис перепроизводства сильнее всего ударил по легкой нефти, так как на фоне пандемии мировой спрос особенно упал на вырабатываемые из нее бензин и авиационный керосин.Тяжелые сорта, такие как наша нефть Urals, более востребованы, потому что из них выше выход дизеля, который сейчас нужнее бензина. Даже Польша, недавно заявившая, что в апреле и мае не будет покупать российское сырье, не смогла обойтись без Urals. Как сообщил на прошлой неделе навигационный портал Marinetraffic, 30 апреля танкер Rivera доставил более 100 тысяч тонн нефти из Усть-Луги в Гданьск.Целесообразность одержала очередную победу над политическими декларациями: польские НПЗ рассчитаны на переработку Urals, так что саудовскую нефть необходимо смешивать с российской.После мартовского обвала нефтяного рынка российская валюта чутко реагирует на колебания котировок. Поскольку в мае конъюнктура останется сложной, большинство экспертов ожидает курс в районе 75 рублей за доллар.Позитивно может сказаться дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Банка России и снижение ключевой до 4,5% в мае. «Это послужит хорошим стимулом для сохранения интереса нерезидентов к российским долговым инструментам, в особенности к ОФЗ, что, в свою очередь, поддержит рубль, курс которого в среднесрочной перспективе укрепится до 70-71 за доллар», — отмечает аналитик компании «Финам» Сергей Дроздов.В то же время западные аналитики видят большие риски, связанные с отменой карантина во многих странах. «Вторая половина мая — важный рубеж для рубля, — предупреждает Nordea Bank. — Если последуют новые всплески заболеваемости, аппетит к ОФЗ на рынках может пропасть». Инвесторы опять начнут распродавать российские активы, и доллар вернется в диапазон 75-80 рублей.Максим Рубченко