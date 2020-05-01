В«Фашисты не будут топтать нашу землюВ» вЂ” День Победы в Донецке

В Донецке парад Победы впервые прошел в 2015 году — это было первое празднование 9 Мая после провозглашения ДНР. С тех пор парад Победы с участием боевых подразделений Народной Республики проходил каждый год, и лишь в этом году из-за эпидемии был перенесен на неопределенную дату. Однако дончане все же нашли возможность отметить 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне даже в условиях карантина, организовав автопробег «Бессмертный полк» через весь город — от одного из недействующих торговых центров на окраине Донецка до парка Ленинского комсомола, где находится мемориал «Твоим освободителям, Донбасс» и Вечный огонь.С девяти утра на парковке перед торговым центром начали собираться участники автопробега — на автомобилях развевались флаги — знамена Победы, флаги Новороссии, ДНР, Советского Союза и военных подразделений Донбасса. На квадроциклах с портретами погибших героев ДНР Александра Захарченко, Михаила Толстых (Гиви), Арсена Павлова (Моторолы) ехали бойцы подразделений «Спарта» и «Сомали».Участники акции принесли портреты своих родственников, воевавших в Великую Отечественную, и родных, погибших в годы продолжающегося противостояния. Елена Анатольевна, красивая женщина, приехавшая на автопробег в одиночестве, потеряла в 2014 году своего сына.«Его не стало в 2014 году, он служил сначала в „Востоке“, потом у казаков, погиб под Старобешево, не дожил пять дней до 28 лет. Я не смогла его удержать, когда он решил пойти в ополчение. „Мама, я фашистов на нашу землю не пущу. Если не мы, то кто?“ — сказал он мне тогда. А на 9 Мая в 14 году они вместе с товарищами охраняли церемонию возложения цветов, боялись провокаций, как в Мариуполе. Но теперь я точно знаю, что он причастен к нашей будущей победе. Фашисты не будут топтать нашу землю, они не придут сюда. И я знаю, что фашизм не лечится. Мне только что звонил родственник с той стороны. Спрашиваю, как вы отмечаете, он говорит: „Спрятались и празднуем потихоньку“. А мы вот можем отмечать День Победы и будем это делать вопреки всему», — сказала Елена Анатольевна, не сдерживая слез при воспоминаниях о сыне.Наталья Васильевнапришла на акцию не только с портретом, но и наградами своего родственника.«Василий Сергеевич Бондаренко был призван в мае 41 года на Черноморский флот и в июне 41 года там же его застала война. Он участвовал в боях на Малой земле, в освобождении Севастополя, служил до 1948 года на Черноморском флоте. К сожалению, награды, которые были вручены ему за освобождение Севастополя и за бои на Малой земле, утеряны, а у меня остались в основном юбилейные медали. Воспоминаниями о войне он делился редко. Это было тяжелое время, но вынесли, выжили и, что самое главное, освободили Крым. День Победы мы каждый год отмечаем в „Бессмертном полку“. Для нас это святой праздник. Тем более что после войны на Донбассе мы стали лучше понимать все трудности воинов тех времен. Мы прочувствовали на себе все невзгоды тех лет», — говорит Наталья Васильевна.Дедушка Татьяны Владимировны, Павел Савельевич Самко, был призван в декабре 1941 года, а домой вернулся только в 1946-м. «У него есть орден Красной Звезды, медаль „За отвагу“, за взятие Кенигсберга. Он был на войне зенитчиком и мало рассказывал о войне, так как был почти глухим. За военные годы на Донбассе мы стали лучше понимать, насколько страшной была та война», — говорит женщина.Иван Матвеевич Бородин родился в Николаеве и воевал в Крыму, участвовал в битве за Севастополь, был награжден орденом Красной Звезды.«Он был командиром-краснофлотцем, командовал взводом. Я помню его рассказ о том, как они плыли на корабле в районе Пицунды и на них напало два фашистских самолета, разбомбившие форпик, в котором были боеприпасы. Он, обожженный, контуженный, потому что тушил пожары в соседних помещениях, пришел и выкинул горевшие ящики, за что был награжден. Сослуживцы его потом пытались поднять такие же ящики, но не смогли, настолько те были тяжелыми», — рассказал о своем прадеде молодой парень, приехавший на автопробег.Мужчина в военной форме и его супруга, Валентин Викторович и Виктория Викторовна, тоже решили принять участие в автопробеге. На лобовом стекле автомобиля — фотография их родственника Василия Александровича Котляревского.«Он фронтовик, 1920 года рождения, артиллерист. Дошел до Берлина. А жил в Пантелеймоновке, под Горловкой. Умер совсем недавно — в прошлом году», — рассказали супруги. Валентин Викторович тоже прошел серьезный боевой путь, вдохновляясь в том числе и подвигами героев той войны. «С 2014 года принимал участие в боевых действиях в составе батальона „Восток“. Я пошел воевать, чтобы никакая бандеровская нечисть не топтала мою землю. Для меня большим стимулом взять оружие в руки было стремление не допустить этих тварей на нашу землю», — говорит он.Известный донецкий военкор Катерина Катина рассказала о своем родном дедушке, который на войну ушел добровольцем.«Мой родной дедушка Владимир Григорьевич Монастырский ушел на фронт добровольцем летом 1941 года. Он был командиром взвода, артиллеристом в составе 17-й артиллерийской дивизии на 1-м украинском фронте. Был ранен в 1944 году в боях за город Злочев. Закончил войну, будучи командиром батареи. Награждён орденом Отечественной войны первой степени, медалью „За победу над Германией“, четырьмя орденами Красной Звезды», — рассказала она.Кроме того, девушка потеряла на этой войне своего супруга — известного снайпера Андрея Милославского (Скрипача). «Он был одним из лучших снайперов Новороссии. Мне все еще непривычно говорить о любимом в прошедшем времени. Два года подряд он сопровождал меня на параде, шел с портретами моих дедов в „Бессмертном полку“. Теперь он сам ушел в „Бессмертный полк“», — рассказала она.Виктор Николаевич приехал на старом советском автомобиле, который выглядит как новенький — он восстановил его своими силами и даже покрасил в цвет оригинальной машины, — оказывается, она была бирюзовой.«Мой отец, царство ему небесное, ушел служить в 1938 году, а пришел с войны только в 1947 году. Был в плену, пережил голод и холод, много довелось ему горя хлебнуть в жизни. Но закалил свой характер, свою волю и здоровье настолько, что прожил до 96 лет. Царство ему небесное и всем погибшим воинам, защищавшим нашу великую державу, когда она была великой. Восприятие той войны, конечно, изменилось после начала боевых действий на Донбассе, но я уверен, что победа будет за нами», — сказал мужчина.Колонну автомобилей, из которых доносились песни военных лет, встречали искренне и воодушевлено на всем пути ее следования. Люди стояли вдоль дороги с портретами «Бессмертного полка», с флагами и цветами, приветствуя проезжавшие автомобили. В мероприятии приняло участие несколько тысяч машин.фото автораКристина Мельникова