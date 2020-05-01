Трубоукладчик В«Академик ЧерскийВ» прибыл в логистический центр строительства В«СП-2В»

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», принадлежащее «Газпрому», ошвартовалось в акватории порта Мукран, где находится логистический центр проекта строительства газопровода «Северный поток – 2». Это следует из данных систем контроля передвижения морских судов.Как сообщается, судно «Академик Черский» покинуло акваторию Балтийска 7 мая и начало переход к германскому острову Мукран, где находится склад с трубами для продолжения строительства газопровода, а также на якорной стоянке стоит трубоукладочная баржа «Фортуна». По имеющейся информации, трубоукладчик, находясь в Балтийске несколько дней, провел заправку топливом и водой, пополнил запасы продовольствия и принял дополнительных моряков в экипаж.На данный момент о дальнейших действиях судна ничего не известно, официальных комментариев от «Газпрома» не поступало.Напомним, что «Академик Черский» является единственным российским судном, способным достроить газопровод «Северный поток-2» без привлечения зарубежных судов, опасающихся санкций, введенных США.Как ранее заявили в «Газпроме», оставшийся участок газопровода (около 130 км), Россия достроит своими силами, окончание строительства планируется на конец этого года. По оценкам специалистов, работа по достраиванию газопровода при использовании судна «Академик Черский» может занять несколько месяцев.источник