Актер Алексей Панин: В«Мне просто стыдно, что я русскийВ»

Самоизоляция в России приводит к тому, что народ, сидя по своим квартирам, начинает потихоньку звереть в своих четырех стенах. Но если простым гражданам невмоготу от вынужденного безделья, то что же тогда творится с социально активными членами общества — так называемыми звездами? А если эти звезды при этом — гиперактивные люди, которые не приемлют вялотекущего времяпрепровождения? Им подавай что-нибудь необычное: буйные загулы с пьяными дебошами, эпатаж, скандалы, провокации и прочие выходки, чтобы было не скучно, а душа улетала куда-нибудь в тартарары.На днях информационный портал Рамблер-Новости опубликовал подборку, в которой привел примеры подобного поведения селебрити. И открывает «концертную программу» «заслуженный дебошир» России актер Алексей Панин, на котором клейма уже негде ставить — так он ими «обляпался», что новый скандал уже ничем никого не удивит. Общеизвестно, что актер, снявшийся в картинах, наиболее известные из которых «ДМБ» и «Жмурки», в последнее время просто съехал, что называется «с катушек», в очередной раз заявив, что уезжает из России навсегда.«Ноги моей больше не будет в этой стране! — эмоционально заверил Панин. — Только не в этой стране! Страну можно спасти, только если отдать эту территорию Америке или кому-то еще, чтобы они вкладывали в это деньги». А перед этим актер назвал россиян «злобными уродцами». «Общество злобных уродцев, ненавидящих всех вокруг себя», — так же эмоционально заявил он.Конечно, после этого агрессивного выпада ему потом пришлось оправдываться перед людьми за свои слова. А это, как известно, лучше всех получается как раз у наших звезд: ляпнет такой субъект что-нибудь — и получит в ответ (особенно в соцсетях) порцию отборных ругательств. И тут же начнет оправдываться и утверждать, что его слова не так поняли, и он, дескать, ничего такого не говорил. Вот и Панин потом долго «расшифровывал» свои же собственные высказывания.«Я говорил о вполне конкретных вещах. Я не ругал всех россиян в массе, я ругал людей, которые позволяют себе призывать уничтожать геев и лесбиянок, — оправдывался актер, утверждая, что слова о „злобных уродцах“, были адресованы людям, которые „выбрасывают помойку из окна машины на Садовом кольце“ и называют детей, болеющих ДЦП, „уродами“. — Я говорил об этом: о хамстве, о злости, об агрессии, об этих вещах. Естественно, любой нормальный человек понимает, что это относится не ко всем. И если я кого-то оскорбил, то я оскорбил конкретно людей, о которых я сейчас сказал. Ни один адекватный и нормальный человек на меня не обиделся»То есть Панин, к тому же, еще уверен, что сам и решает — обиделся ли на него кто-нибудь или нет. Он уже вынес вердикт: «никто не обиделся». А значит, и извиняться ни перед кем нет надобности. Что же касается отъезда из России навсегда, тут он тоже не раз выдавал подобные заявления, к которым россияне уже давно привыкли. Прямо как в том анекдоте о представителях разных народов: «Англичанин, как известно, уходит, не попрощавшись. Русский прощается и уходит. Еврей же долго прощается, но не уходит». Но в том-то и дело, что Панин русский, за что ему, по его же собственным словам, просто стыдно. Видимо, по этой причине радикалы, с которыми он столкнулся в Одессе, его и не убили.«Я приехал первый раз после того, как вся эта история случилась с Украиной. Мой товарищ Андрей Ковалев, олигарх известный из Forbes, мне пишет: „Приезжай Новый год встречать в Одессу“. А это был как раз первый год после всей этой войны. Я приезжаю, мы заходим в ресторан в Одессе. И входят какие-то радикалы, — рассказал Панин одиозному украинскому журналисту Дмитрию Гордону. — Они мне сказали: „Повезло тебе, что ты не Пореченков. Если бы ты был Пореченков, мы бы тебя выкинули в море“. В общем, простили меня, не убили».К слову, год назад Панин уже намекал на отъезд в США, опубликовав в Инстаграме фотокопию своего вида на жительство в Америке. А потом сам же опровергал «слухи» о своей эмиграции в Штаты. Можно ли его после этого называть нормальным и вменяемым человеком — это решать тем, кто своими глазами видит и читает его фейковые новости о себе любимом. Кстати, в этот раз Панин, попрощавшись, пока тоже не собирается покидать Россию — по крайней мере, не сегодня. Но, по всей видимости, уже примерился к Испании.«Я не знаю языка. В Европе я не смогу работать по профессии. У нас есть задумка открыть театральную школку в Испании для русских детей, для детей иммигрантов, — делится он своими планами на будущее. — Сам я не смогу работать, но и еду туда для другого. За свою жизнь я пришел к другим вещам. Чтобы понять к каким, я посоветую открыть учения Будды или Ошо».Что тут скажешь? О таких, как Панин, в народе говорят: «Семь пятниц на неделе». Но, наверное, больше ему подходит все-таки другая народная мудрость: «Из кожи рвался, да вперед не подался».Виталий Карюко