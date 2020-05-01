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Украинский борец решил преподать Усику В«урокВ» после шутки в Сети

Sergey Сегодня, 13:1525Новости
Украинский борец решил преподать Усику В«урокВ» после шутки в Сети

Украинский боец вольного стиля Богдан Грицай вызвал боксера Александра Усика на бой без правил после того, как тот на своей странице в соцсети опубликовал шуточное видео о «диванных» экспертах.
Об этом Грицай заявил в ролике на YouTube.
«Будет тебе урок. Не тебе решать, чей Крым и что писать и говорить украинцам», – заявил боец, который является уроженцем Западной Украины.

Он назвал комментарии Усика в соцсетях «безграмотными», а шуточное видео сравнил с «угрозами» украинским гражданам.
Ранее Усик опубликовал в Instagram видео, в котором высмеял «диванных» экспертов, а также призвал думать перед тем, как что-то говорить.
Напомним, украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик были внесены в базу скандального сайта «Миротворец» за отрицание «российской агрессии и независимости украинского православия от российского».

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