НЕДЕЛЯ ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТА: Виновные по версии ООН, игра на повышение и блокадный баланс

Своим видением событий прошедшей недели, так или иначе связанных с Луганской Народной Республикой, с ЛИЦ делится военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.НА ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯМинувшая неделя для жителей Луганской Народной Республики прошла неспокойно, обстановка на линии соприкосновения оставалась стабильно напряженной и имела тенденцию к обострению. По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, боевики вооруженных формирований Украины осуществили 11 обстрелов нашей территории, применив запрещенные Минскими соглашениями 122-мм артиллерийские орудия, 120-мм и 82-мм минометы, ПТРК, гранатометы различных видов, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и другое автоматическое стрелковое оружие. Всего с 00:00 часов 21 июля 2019 года режим всеобъемлющего устойчивого и бессрочного прекращения огня со стороны ВФУ был нарушен 373 раза; 18 защитников Республики погибли, 12 получили ранения. Среди мирного населения три человека погибли, 16 получили ранения, повреждены 117 объектов гражданской инфраструктуры.ЗАЯВЛЕНИЕ ООННа этой неделе произошло обострение конфликта на юго-востоке Украины, в результате которого пострадало большое количество гражданского населения. Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила о резком росте числа жертв среди гражданских лиц в Донбассе. По состоянию на 8 мая, с начала месяца зафиксировано 11 новых случаев гибели или ранений мирного населения.Представитель ООН не только вновь призвала все стороны конфликта в Донбассе обеспечить защиту гражданских лиц, но и, что бывает крайне редко, прямо назвала виновных в эскалации: "В наибольшей степени мой призыв направлен к руководству операции объединенных сил вооруженных сил Украины, поскольку все новые случаи гибели или ранения гражданских лиц, зафиксированные Миссией в мае, имели место на территории, контролируемой самопровозглашенными республиками".Хотелось бы отметить, что данный призыв традиционно остался без внимания украинских чиновников и мирового сообщества, несмотря на то, что половина пострадавших - дети. Также представителями силовых ведомств Республик, были опубликованы доказательства того, что обстрелы со стороны ВФУ велись целенаправленно по гражданскому населению. Налицо преднамеренное уничтожение жителей Донбасса украинскими войсками.В Золотом и Голубовском (ЛНР), а также Александровке и Саханке (ДНР) не было ни малейшего признака военных объектов, строения и автомобиль были сугубо гражданскими. Обстрелы велись и корректировались при помощи современных средств, которые позволяют определить принадлежность объекта, следовательно, ошибки быть не могло, огонь велся целенаправленно по мирному населению.К сожалению, приходится констатировать тот факт, что и данные преступления, совершенные Киевом уже под руководством Зеленского, несмотря на заявления мисси ООН, остаются без внимания Запада, который традиционно отмалчивается или пытается свалить ответственность на Республики. Искаженная, несправедливая логика: убивают одни, а виноваты другие.ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕЗеленский утвердил новый, расширенный, состав делегации Украины на переговорах Контактной группы.Главой делегации останется Леонид Кучма, его первым замом стал вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий" Алексей Резников - бывший адвокат Ющенко и ярый противник Минских соглашений.Заместителем главы делегации назначен председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко. С нулевых и до 2018 года практически на постоянной основе жил за рубежом, большую часть - в США.Представителем Украины в подгруппе по социально-экономическим вопросам стала заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Юлия Свириденко. Взлет карьеры у нее произошел во время правления Порошенко, поэтому она в хороших отношениях с Турчиновым и бывшим правительством.В рабочей группе по политическим вопросам Киев будет представлять председатель комитета Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин. Юрист и политик прозападных взглядов, член групп по межпарламентским связям с США, Великобританией, Норвегией, Кубой, Литвой и Канадой.Заместитель министра обороны Украины генерал-майор запаса, член партии "Укроп" Александр Полищук занял пост представителя Киева в подгруппе по безопасности. Полищук первым среди украинских офицеров прошел программу стажировки в Управлении оборонной политики и планирования Международного секретариата НАТО.Представителем Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам назначена председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова. Руссофобка и националистка.Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, по поручению Зеленского модерирует и координирует деятельность украинской делегации в ТКГ.Как мы видим, статус переговорщиков украинской стороны в Контактной группе был значительно повышен: Зеленский ввел в состав делегации вице-премьера, двух заместителей министров и трех глав комитетов Верховной Рады. Хорошо это или плохо - пока говорить рано, но то, что в процесс включено много новых людей, явно отразится в первое время на скорости принятия решений. Им просто необходимо хотя бы ознакомится с документами и выработать взаимодействие. Либо этим людям будут выданы методички, разработанные западными кураторами, и вообще нечего не изменится. В любом случае все станет ясно после первых заседаний.МИХО-РЕФОРМАТОРБывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили получил должность главы Исполнительного комитета реформ. Зеленский подписал соответствующий указ несмотря на то, что против назначения эксцентричного Михо были практически все, как оппозиция, так и соратники украинского президента. Что же или кто заставляет преЗЕдента совершать такие неординарные поступки, которые впоследствии оборачиваются против него самого?Саакашвили - неординарная скандальная личность, о которой сложились диаметрально противоположные мнения. Кто-то считает его неудачником, а кто-то - гениальным политиком. Видимо, мнение последних разделяет и Зеленский. В какой-то степени с ними можно согласиться: Саакашвили обладает удивительной способностью оставаться на плаву после любых провалов.В Грузии бывшего президента суд признал виновным в ряде преступлений, с Украины в свое время ему тоже пришлось бежать. Но вот он снова при деле, будет применять свой опыт и знания, полученные за рубежом, на практике, и учить уму-разуму Вовочку, ведь он же "не лошара".И до этого кадровая политика и реформы, проводимые Зеленским, толкали его страну в пропасть. Теперь, с приходом Михо, этот процесс явно ускорится. ПреЗЕденту пора перенимать у грузинского товарища опыт по поеданию галстуков, поскольку вилы точат все.БЛОКАДНЫЙ БАЛАНСВременно исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец заявила, что около 95% угольных предприятий страны остановились из-за кризиса в энергетике. По ее словам, одной из причин этого стала теплая погода зимой. Аргумент настолько из ряда вон выходящий, что хочется поинтересоваться у барышни, недавно получившей звание заслуженного энергетика Украины, а что, раньше теплых зим не было?!Хотя, вот коронавируса раньше не было, а на него Буславец также списывает проблемы украинской экономики. В частности, она заявила, что после начала карантина спрос на электроэнергию, а затем и на уголь упал еще больше, поэтому угольные предприятия не могут продавать продукцию. В итоге склады перегружены углем, его сбыта нет, поэтому почти все угольные предприятия на сегодня остановлены.Среди других причин были названы уже более весомые аргументы, но крайне невыгодные правительству Зеленского. Как оказалось, на Украине резко упало промышленное производство, и как следствие потребление угля предприятиями. Вообще заявление этой особы, как, впрочем, и других персон из правительства украинского преЗЕдента, сильно смахивают на песню "Все хорошо, прекрасная маркиза". На вопрос о том, как идут дела, чиновники заявляют, что, за исключением пары пустяков, все хорошо.Разрешить кризис в правительстве планируют утвержденным обновленным энергетическим балансом, который предусматривает увеличение генерации тепловой энергетики и уменьшение атомной генерации. Но только тут опять у министра, как говорится, не срослось: для ТЭС нужен уголь той марки, которая добывается в основном в Народных Республиках. Для баланса всей угольной отрасли и украинской энергетики нужно не с кастрюлей на голове ходить и скакать на майдане, а снимать экономическую блокаду и начать договариваться с народом Донбасса, поскольку эта блокада имеет и обратную сторону медали, и страдает от этого вся экономика "незалэжной".10 мая — Луганск