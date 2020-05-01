Чужой президент

Когда в прошлом году Зеленский, который еще не вступил в должность, «поздравил» всех с «днем памяти и примирения», многие списали это на его неопытность. Типа не хочет пока наш молодой «Голобородько» в открытую конфликтовать с «порохоботами». Сначала он должен стать президентом, распустить парламент, в котором клекочет Парубий, сформировать новый Кабмин и только потом наконец-то станет «нашим президентом».Да, все тогда постебались над фото, которое он выложил в «Фейсбуке» 8 мая 2019 года: столетний ветеран Иван Залужный, которого часто «юзала» порошенковская братия для иллюстрации идеи «примирения», в обнимку со «связной ОУН-УПА» Зеленчук-Потяк. Дедушка, по ходу, вообще не понимал, что происходит. А мы ждали от Зеленского какого-то «прозрения». Думали, что он «криптоватник». Наш в доску. Ну ведь действительно же талантливо Зеленский высмеивал «канадийских патриотов», готовность руководства нации отдаться во все места за кредиты МВФ и так далее. Да и сериал «Сваты» не зря доводил патриотов до полного исступления «пропагандой русского мира».9 мая 2020 года, в день 75-летия Великой Победы, Владимира Зеленского не стало… Исчез тот человек, за которого проголосовало абсолютное большинство населения страны, уставшей от пятилетней эпохи «порохоботства» с постоянной ложью, истерией и пафосным строительством «новой нации». Полностью растворился в идеологических отходах Петра Алексеевича немного смешной, но искренний «Голобородько», посылавший МВФ в ж...пу. Пропал с концами тот, в ком видели альтернативу абсолютному безумию Порошенко и его «команды героев майдана». У некоторых понимание этого простого факта наступило гораздо раньше. Возможно, после массового прихода «соросни» в Кабмин и другие институты власти. Или же после того, как появился убогий Офис президента во главе с быковатым Богданом. Или же после превращения «пятого президента» в союзника Зеленского по парламентской коалиции, что привело к принятию закона о распродаже украинской земли. Образ «нового президента» стремительно рассыпался с каждым новым телодвижением «Голобородько». В Раду по его партийному списку набрали откровенное отребье, которое постоянно попадало в сексуальные, алкогольные и коррупционные скандалы. Вообще все оказалось мифом. 9 мая просто была поставлена финальная точка. Выполнены, так сказать, все формальности, позволяющие официально констатировать: Владимир Александрович Зеленский окончательно и бесповоротно отошел в оруэлловский мир, в котором уютно чувствуют себя параноики и шизофреники типа того же Парубия.За последние шесть лет усилиями вятровичей, «порохоботов» и «соросят» был сформирован специфический новояз, меняющий сознание людей, создающий «новую историю». Все как в книге «1984». Зеленскому надо было произнести всего лишь одну фразу: «Поздравляю с Днем Победы в Великой Отечественной войне!». А ее невозможно выговорить в украинских условиях. Закон о запрете коммунистической символики и идеологии исключает само понятие Победы, поскольку это «нарратив русского мира». Нет и не может быть «Великой Отечественной войны», поскольку есть абстрактная «Вторая мировая», в которой принимали участие «члены антигитлеровской коалиции» – США и Англия. Советского Союза тоже не было! Точнее, существовала «сталинская диктатура, развязавшая войну». Всего одна фраза – с Днем Победы! – полностью разрушает основы «национальной концепции». Сразу все встает на свои места, и не надо лихорадочно придумывать «новые смыслы».Зеленский в статусе президента пошел по пути, проторенному Порошенко и Вятровичем. Довел до абсурда идею «примирения и памяти». Как угорелый метался по стране, отмечая «день скорби» в Луганской области, с которой «началось освобождение Украины», а 9 мая прилетел в Закарпатье, где некие представители антигитлеровской коалиции завершили «деоккупацию страны». И везде он собирается поставить по «колоколу памяти», в том числе в Донецке и Симферополе, которые одновременно зазвонят, когда в Украине наступит мир. Зеленский тщательно следует всем методичкам, разработанным в Институте национальной памяти имени Альцгеймера–Вятровича. Это никакое не национальное примирение, а банальное и примитивное переписывание истории на уровне знаковых событий.Вместо Советского Союза и Красной Армии – некие украинцы, которые воевали в составе американской и английской армий. Именно их память должны чтить настоящие патриоты. Вместо празднования Дня Победы – «страшная скорбь о жертвах бессмысленной войны» и траур. Странно, что бывший шоумен еще не повторил свой тезис о развязывании войны Советским Союзом. Наверное, постеснялся. После этого «поздравления» Зеленский прекратил свое существование как идеологический проект. Официально. Знаете, в диалектике Гегеля есть такое понятие, как единство формы и содержания. Это базовый элемент развития всего. Утопично, конечно, но это работает. Шоумен был потенциальной альтернативой «дивному миру Порошенко–Парубия» на уровне бессознательного миллионов украинцев. Наше «содержание» выбрало такую интересную «форму», как клоун, который может весело вернуть все на свои места. Прежде всего закончить войну. А теперь начался конфликт формы и содержания. После 9 мая 2020 года, когда украинцы, несмотря на запреты и бешенство «патриотов», массово отметили именно День Победы, «идейная оболочка» Зеленского распалась окончательно. Он стал бесформенной амебой, которая вынуждена нанимать Саакашвили для имитации каких-то никому не нужных реформ. И про колокола Зеленского: они уже звонят. По нему…Александр Зубченко