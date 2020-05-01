С начала мая убиты или ранены 11 мирных жителей Донбасса



Об этом сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине, информирует UATV.

Только за первые шесть дней мая миссия зафиксировала 11 новых случаев гибели или ранения гражданских лиц. В частности, один человек погиб и шестеро были ранены в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из легких вооружений и стрелкового оружия, один человек ранен в результате минного инцидента, и один погиб и двое были ранены в результате обращения с взрывоопасным остатком войны.

7 мая миссия получила сообщения о еще восьми новых случаях ранений гражданских вследствие артиллерийских обстрелов и обстрелов из легких вооружений. Среди пострадавших — девочка и мальчик 2006 года рождения. Сейчас миссия работает над проверкой этих сообщений.

По словам главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильды Богнер, если они подтвердятся, количество случаев гибели или ранения гражданских лиц за первую неделю мая достигнет 19 и станет самым высоким недельным показателем за последние два года.

Если эти 8 новых случаев подтвердятся, общее число жертв среди гражданских лиц за период с 1 января по 7 мая 2020 достигнет 65 (девять погибших и 56 раненых), что превысит более чем на треть количество жертв за аналогичный период 2019 (десять погибших и 38 раненых).

«Эти цифры переломают положительную тенденцию к сокращению новых случаев гибели или ранения среди гражданских лиц, которую мы наблюдали в последнее время», — сказала Богнер. Новости Региона - Сегодня, 14:14 175 В Донбассе растет количество жертв среди гражданского населения.Об этом сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине, информирует UATV.Только за первые шесть дней мая миссия зафиксировала 11 новых случаев гибели или ранения гражданских лиц. В частности, один человек погиб и шестеро были ранены в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из легких вооружений и стрелкового оружия, один человек ранен в результате минного инцидента, и один погиб и двое были ранены в результате обращения с взрывоопасным остатком войны.7 мая миссия получила сообщения о еще восьми новых случаях ранений гражданских вследствие артиллерийских обстрелов и обстрелов из легких вооружений. Среди пострадавших — девочка и мальчик 2006 года рождения. Сейчас миссия работает над проверкой этих сообщений.По словам главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильды Богнер, если они подтвердятся, количество случаев гибели или ранения гражданских лиц за первую неделю мая достигнет 19 и станет самым высоким недельным показателем за последние два года.Если эти 8 новых случаев подтвердятся, общее число жертв среди гражданских лиц за период с 1 января по 7 мая 2020 достигнет 65 (девять погибших и 56 раненых), что превысит более чем на треть количество жертв за аналогичный период 2019 (десять погибших и 38 раненых).«Эти цифры переломают положительную тенденцию к сокращению новых случаев гибели или ранения среди гражданских лиц, которую мы наблюдали в последнее время», — сказала Богнер. Новости Региона - Сегодня, 14:14 175

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