Отказ комбрига купить карты минных полей привел к подрыву двух бойцов – Народная милиция

Отказ командира бригады ВСУ, прибывшей по ротации в зону проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), купить у своего предшественника формуляры минных полей привел к тяжелым ранениям двух военнослужащих в результате подрыва. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"В зоне ответственности 30-й отдельной механизированной бригады (омбр), сменившей по ротации 72-ю бригаду, при проведении минирования местности в районе позиций на переднем крае произошел подрыв минно-взрывного устройства, установленного инженерным подразделением 72-й омбр. В результате подрыва двое военнослужащих третьего батальона получили тяжелые ранения", – отметил он.

"Прибывший на замену командир 30-й бригады (полковник Иван) Гараз не смог договориться с комбригом 72-й бригады (полковником Артемом) Богомоловым о передаче формуляров минных полей, за информацию об установленных минах было запрошено 100 тысяч гривен", – рассказал Осадчий.

Представитель Народной милиции напомнил, что "традиционно в вооруженных формированиях Украины подобные важные боевые документы передаются прибывшим в зону "ООС" за денежное вознаграждение".

"Убывающий в пункт постоянной дислокации Богомолов запросил слишком высокую цену, которую Гараз платить отказался", – отметил он, добавив, что "данные небоевые потери будут представлены как полученные в результате обстрелов".

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

10 мая — Луганск