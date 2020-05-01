Комбриг ВСУ выявил в подразделении схему списания и продажи оружия – Народная милиция

Командир бригады ВСУ, находящейся в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), при расследовании обстоятельств подрыва военнослужащего выявил в одном из батальонов преступную схему списания оружия для его последующей продажи. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"По данным нашего источника, в зоне ответственности 93-й бригады при проведении работ по инженерному дооборудованию позиций из-за нарушения требований безопасности произошла детонация инженерного боеприпаса. В результате взрыва тяжелые ранения получил военнослужащий первого механизированного батальона сержант Корбут", – отметил он.

Осадчий добавил, что "для проведения разбирательства и выяснения обстоятельств произошедшего на позиции первого батальона прибыл лично командир бригады (полковник Дмитрий) Брыжинский".

"В ходе осмотра места происшествия на одной из позиций им был обнаружен схрон с оружием и боеприпасами, в котором находилось два автомата АК-74 и цинковые ящики с патронами общим количеством 6 480 штук", – рассказал представитель Народной милиции.

"В результате опроса командиров взводов и оказания на них психологического давления комбригу удалось выяснить, что данное вооружение было предназначено для продажи. Незаконная деятельность возглавлялась командиром батальона Сергеенко, который совместно с начальником службы РАВ (ракетно-артиллерийского вооружения) бригады Боровко организовал преступную схему и регулярно списывал вооружение как утраченное в результате ведения боевых действий", – добавил он.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

10 мая — Луганск