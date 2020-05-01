МИД отреагировал на заявления о В«победе США и БританииВ» над нацизмом

«Вызывают крайнее возмущение попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны, которые не прекращаются в Вашингтоне даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея Победы», — подчеркнуло внешнеполитическое ведомство.

Фото: РИА Новости / © Максим БлиновМинистерство иностранных дел России выразило возмущение из-за записи, опубликованной в аккаунтах Белого дома в социальных сетях, в которой говорится о «победе США и Великобритании над нацизмом», но при этом не упоминается о вкладе Советского Союза в победу.Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД России, передает RT.В сообщении говорится, что в канун Дня Победы у чиновников в США не нашлось храбрости и желания «хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная армия и советский народ во имя всего человечества».При этом в МИД выразили сожаление, что такая ситуация явно диссонирует с совместным заявлением президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, принятым 25 апреля по случаю 75-й годовщины исторической встречи советских и американских солдат в 1945 году на Эльбе.Внешнеполитическое ведомство добавило, что российская сторона намерена провести серьёзный разговор на этот счёт с американскими официальными лицами.Ранее Белый дом в своём официальном аккаунте в социальных сетях заявил, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания. При этом в сообщении не говорилось о вкладе Советского Союза в победу.