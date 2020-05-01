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Пираты похитили россиян с двух судов в районе Гвинейского залива

Sergey Вчера, 18:4541Новости
Пираты похитили россиян с двух судов в районе Гвинейского залива
Фото: © Виталий Аньков / РИА Новости
Пираты совершили нападения на судно Djibloho в порту Луба Экваториальной Гвинеи, а также атаковали грузовое судно Rio Mitong в Гвинейском заливе, в результате чего были похищены не менее трёх россиян, ещё двое ранены. Об этом сообщило посольство России в Камеруне, передает RT.
По словам представителя российского посольства, на судне Rio Mitong находились трое россиян, контакт с пиратами пока не установлен.
«На борту находились трое граждан, похищен электромеханик, россиянин. Двое раненых находятся в госпитале», — цитирует дипломата РИА Новости.

В то же время ещё двое граждан России были похищены пиратами с судна Djibloho в порту Луба.
Все обстоятельства и личности похищенных граждан выясняются компетентными органами.

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