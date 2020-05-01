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Штормовой ветер при грозе ожидается в Республике днем 11 мая

root Вчера, 19:0044Новости
Штормовой ветер при грозе ожидается в Республике днем 11 мая
Усиление ветра до 20 м/с ожидается днем 11 мая местами по территории Республики во время грозы. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
"Днем 11 мая в Луганске и местами по территории Республики ожидается гроза, при грозе усиление ветра до 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.
Предупреждение о грозе особенно важно для энергетиков, которые при приближении непогоды отключают определенную аппаратуру и трансформаторы для предотвращения их выхода из строя.
10 мая — Луганск

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