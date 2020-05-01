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Украина продлила временные ограничения на пропуск граждан через КПВВ

verter Вчера, 19:1548Новости
Украина продлила временные ограничения на пропуск граждан через КПВВ

Команда по взаимодействию СММ ОБСЕ распространила официальное уведомление от украинской стороны в СЦКК о продлении временных ограничений на пропуск граждан через контрольные пункты въезда-выезда.
В соответствии с приказом командующего ООС от 09.05.20 с целью противодействия распространению острого респираторного заболевания COVID-19 ограничения на пересечение линии соприкосновения продлены с 07 марта 2020 года до 22 мая 2020 года.
Новости Региона - Сегодня, 19:15 21

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