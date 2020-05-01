В Луганске возможно ослабят карантин с 13 мая
В Луганске с 13 мая возможно отменят часть карантинных ограничений.
Об этом сообщает телеграм-канал «Луганский инсайд» ссылаясь на собственные не названные источники.
Как утверждает канал, ограничения могут быть сняты в большинстве населенных пунктов неподконтрольной Луганщины. Речь идет о возможном открытии рынков и возобновлении работы транспорта. Но в некоторых городах ограничения останутся.
«С высокой вероятностью в ЛНР откроют рынки и запустят транспорт. По торговле непродовольственными товарами ничего определенного сказать пока не могу. Снять часть ограничений решили вчера на заседании ЧСПК. Как я сообщал ранее, многие министры изначально были против продления карантина (обосновывая это экономическими причинами)», — пишет телеграм-канал. Красота и здоровье - Сегодня, 18:03 657
Об этом сообщает телеграм-канал «Луганский инсайд» ссылаясь на собственные не названные источники.
Как утверждает канал, ограничения могут быть сняты в большинстве населенных пунктов неподконтрольной Луганщины. Речь идет о возможном открытии рынков и возобновлении работы транспорта. Но в некоторых городах ограничения останутся.
«С высокой вероятностью в ЛНР откроют рынки и запустят транспорт. По торговле непродовольственными товарами ничего определенного сказать пока не могу. Снять часть ограничений решили вчера на заседании ЧСПК. Как я сообщал ранее, многие министры изначально были против продления карантина (обосновывая это экономическими причинами)», — пишет телеграм-канал. Красота и здоровье - Сегодня, 18:03 657
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