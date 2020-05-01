Синоптики прогнозируют 11 мая в ЛНР до 21 градуса тепла и грозу с ветром

Температура воздуха в ЛНР 11 мая будет колебаться от 6 градусов выше нуля ночью до 21 градуса тепла днем, местами ожидается гроза и усиление ветра. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 10 мая до 21.00 11 мая на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, днем местами гроза; ветер западный 9-14 м/с, днем при грозе местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-11, днем 16-21 градус тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 9-11 градусов выше нуля, днем – 19-21 градус тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 7-9 градусов ночью и 17-19 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 8-10 градусов ночью до 18-20 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, 12 мая ожидается переменная облачность, ночью местами туман, днем местами слабый кратковременный дождь, гроза; температура воздуха ночью 6-11, днем 19-24 градуса тепла. 13 мая - переменная облачность, температура воздуха ночью 4-9, днем 14-19 градусов выше нуля.

10 мая — Луганск