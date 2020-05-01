В Луганске днем 11 мая — штормовой ветер и гроза
Усиление ветра до 20 м/с ожидается днем 11 мая в Луганске во время грозы.
Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«Днем 11 мая в Луганске и местами по территории Республики ожидается гроза, при грозе усиление ветра до 15-20 м/с», — предупреждают синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 21:46 105
Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«Днем 11 мая в Луганске и местами по территории Республики ожидается гроза, при грозе усиление ветра до 15-20 м/с», — предупреждают синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 21:46 105
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