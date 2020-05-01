Два населенных пункта остались без электроснабжения
Более 2,2 тысяч абонентов поселков Золотое-5 и села Березовское остались без электроэнергии из-за аварийного отключения линии электропередачи (ЛЭП).
Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на 0642.
«В результате аварийного отключения высоковольтной линии (ВЛ) 35 кВ «Михайловка — шахта-12 № 2» без электроснабжения остались населенные пункты Золотое-5 — 2009 абонентов, в том числе психоневрологический диспансер государственного учреждения (ГУ) «Первомайская центральная городская многопрофильная больница ЛНР», и Березовское — 217 абонентов», - говорится в сообщении.
Ремонтно-восстановительные работы запланированы на 11 мая. Новости Региона - Сегодня, 13:06 17
Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на 0642.
«В результате аварийного отключения высоковольтной линии (ВЛ) 35 кВ «Михайловка — шахта-12 № 2» без электроснабжения остались населенные пункты Золотое-5 — 2009 абонентов, в том числе психоневрологический диспансер государственного учреждения (ГУ) «Первомайская центральная городская многопрофильная больница ЛНР», и Березовское — 217 абонентов», - говорится в сообщении.
Ремонтно-восстановительные работы запланированы на 11 мая. Новости Региона - Сегодня, 13:06 17
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