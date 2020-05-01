ЧСПК определила требования к работе прачечных и химчисток в условиях угрозы COVID-19

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР определила требования по организации работы прачечных и химчисток в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Об этом говорится в протоколе заседания ЧСПК.

В частности, документом определена необходимость проведения генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств; организации ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника; организации при входе мест обработки рук антисептиками; запрещения нахождения в химчистке или прачечной лиц, не связанных с их деятельностью; ограничения контактов между работниками и клиентами путем организации обслуживания с соблюдением принципов социального дистанцирования; наличия условий для соблюдения правил личной гигиены сотрудников; использования работниками средств индивидуальной защиты; проведения проветривания помещений каждые два часа, влажной уборки помещений и мест общего пользования; после завершения обслуживания каждого клиента проведение обработки всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств; временного отстранения от работы лиц из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных с обеспечением режима самоизоляции).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 3,9 млн, из них более 277 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 232 случая заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. На период с 1 по 12 мая в Республике введен строгий режим самоизоляции.

11 мая — Луганск