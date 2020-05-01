ЧСПК определила требования по организации работы ателье при сохранении угрозы COVID-19

Требования по организации работы ателье в условиях сохранения рисков распространения COVID-19

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР утвердила требования по организации работы ателье в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.

Документом определена необходимость проведения генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств перед открытием ателье; организации при входе обработки рук кожными антисептиками; ограничения контактов между работниками и клиентами путем организации обслуживания с соблюдением принципов социального дистанцирования; запрещения нахождения в ателье лиц, не связанных с их деятельностью; ограничения перемещения работников в обеденный перерыв, выхода за территорию, перемещения внутри предприятия; выделения для приема пищи специально отведенной комнаты с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком; наличия условий для соблюдения правил личной гигиены сотрудников; использования работниками средств индивидуальной защиты – медицинских масок со сменой каждые три часа и перчаток; проведения проветривания помещений каждые два часа или после каждого клиента; временного отстранения от работы лиц из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных с обеспечением для них режима самоизоляции).

Ранее ЧСПК приняла решение отменить на большей части территории ЛНР некоторые ограничительные меры и возобновить работу общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов при условии соблюдения требований по организации их работы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом достигло почти четырех миллионов, из них около 280 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 232 случая заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. На период с 1 по 12 мая в Республике введен строгий режим самоизоляции.

11 мая — Луганск