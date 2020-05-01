ЧСПК определила требования по проведению дезмероприятий на рынках и организациях торговли

Требования для предприятий торговли

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции определила требования по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий на рынках и в организациях торговли. Об этом говорится в протоколе заседания ЧСПК.

"В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции COVID-19 и в целях недопущения распространения заболевания на территории Луганской Народной Республики требуется обеспечить соблюдение мер предосторожности, а также проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий при оказании услуг торговли", - говорится в сообщении.

В протоколе заседания ЧСПК, в частности, указано, что в рамках профилактических мер работодателям необходимо обеспечить разделение всех работников по участкам, отделам, рабочим сменам в целях минимизации контактов; перед началом работы измерять сотрудникам температуру и обрабатывать руки дезинфицирующими средствами. В местах общественного пользования необходимо оборудовать умывальники для мытья рук с мылом и дозаторами для обработки рук кожными антисептиками.

Продавцы, кассиры, работники зала должны не реже, чем каждые два часа обрабатывать руки или перчатки кожными антисептиками и менять медицинские маски каждые три часа. Проведение ежедневной (ежесменной) в течение рабочего дня, а также после окончания смены влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) должно осуществляться с применением дезинфицирующих средств.

Также работодатели должны обеспечить как минимум пятидневный запас моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток. При отсутствии столовой ЧСПК запретила прием пищи на рабочих местах, для этого работодатели должны выделить специальную комнату или часть помещения с оборудованной раковиной.

Документом определено временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска, к которым относятся граждане старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных с обеспечением режима самоизоляции в период подъема и высокого уровня заболеваемости COVID- 19.

Также ЧСПК определила, что поступающие в организации продовольственное сырье и пищевые продукты должны соответствовать требованиям нормативной и технической документации и сопровождаться документами, подтверждающими их качество и безопасность, находиться в исправной, чистой таре; хранить пищевые продукты необходимо с соблюдением условий хранения, сроков годности, требований к товарному соседству; отпуск товара и прием денег проводить в одноразовых перчатках.

Ранее ЧСПК приняла решение отменить на большей части территории ЛНР некоторые ограничительные меры и возобновить работу общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов при условии соблюдения требований по организации их работы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом достигло почти четырех миллионов, из них около 280 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 232 случая заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. На период с 1 по 12 мая в Республике введен строгий режим самоизоляции.

11 мая — Луганск