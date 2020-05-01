Сокращение суточной нормы продуктов вызвало рост недовольства в ВСУ – Народная милиция

Сокращение суточной нормы продуктов почти втрое, в том числе и для подразделений на передовой, вызвало рост недовольства военнослужащих ВСУ в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"В 30-й механизированной бригаде ВСУ отмечается рост недовольства среди личного состава, вызванный сокращением суточной нормы продуктов почти втрое, в том числе для подразделений на переднем крае", – отметил он.

"Командир бригады (полковник Иван) Гараз, обеспокоенный данной ситуацией, приказал своему заместителю по тылу Стичко лично прибыть в подразделения на переднем крае и дать объяснения командирам подразделений по поводу уменьшения норм продуктового довольствия, сославшись на указания из штаба "ООС", – добавил Осадчий.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

11 мая — Луганск